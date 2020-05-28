All apartments in Phoenix
Find more places like 949 E. WAHALLA LANE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
949 E. WAHALLA LANE
Last updated August 2 2019 at 10:23 AM

949 E. WAHALLA LANE

949 East Wahalla Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

949 East Wahalla Lane, Phoenix, AZ 85024

Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
NEW NORTH PHOENIX HOME AVAILABLE FOR RENT - GREAT 3 BEDROOM 2 BATH HOME WITH OPEN FLOOR PLAN. ENTER THE HOME TO CUSTOM PAINT IN THE LIVING ROOM WITH FIREPLACE WHICH LEADS INTO DINING AREA ATTACHED TO UPGRADED KITCHEN WITH NEWER COUNTERTOPS AND CABINETRY. ALL KITCHEN APPLIANCES INCLUDED!!! BEDROOMS HAVE BEAUTIFUL CUSTOM TILE AND PAINT. MASTER BATH HAS WALK IN CLOSET WITH INCREDIBLE SHOWER IN MASTER BATH. PRIVATE BACKYARD HAS COVERED PATIO AND PLANTER FOR GARDENING. CALL FOR A SHOWING!

RENT: $1250 PLUS TAX
SECURITY DEPOSIT: $1250.00
PET FEE: $250.00 (WITH OWNERS APPROVAL)
ONE TIME LEASE ADMIN FEE: $150.00
APPLICATION FEE: $50.00

CALL JOANNA OR CARY
480-794-1420
IRENT4YOU, INC.

(RLNE3069486)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 949 E. WAHALLA LANE have any available units?
949 E. WAHALLA LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 949 E. WAHALLA LANE have?
Some of 949 E. WAHALLA LANE's amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 949 E. WAHALLA LANE currently offering any rent specials?
949 E. WAHALLA LANE is not currently offering any rent specials.
Is 949 E. WAHALLA LANE pet-friendly?
Yes, 949 E. WAHALLA LANE is pet friendly.
Does 949 E. WAHALLA LANE offer parking?
No, 949 E. WAHALLA LANE does not offer parking.
Does 949 E. WAHALLA LANE have units with washers and dryers?
No, 949 E. WAHALLA LANE does not offer units with in unit laundry.
Does 949 E. WAHALLA LANE have a pool?
No, 949 E. WAHALLA LANE does not have a pool.
Does 949 E. WAHALLA LANE have accessible units?
No, 949 E. WAHALLA LANE does not have accessible units.
Does 949 E. WAHALLA LANE have units with dishwashers?
No, 949 E. WAHALLA LANE does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Spot and Avoid Rental Scams
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
How to Get Your Security Deposit Refunded
The Best & Worst Cities for Dating 2019
How to Furnish an Apartment on a Budget
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Camelback Cove
4802 N 12th St
Phoenix, AZ 85014
Trailside at Hermosa Pointe
10002 N 7th St
Phoenix, AZ 85020
Pearl Biltmore
2323 East Highland Avenue
Phoenix, AZ 85016
Broadstone Osborn
240 West Osborn Road
Phoenix, AZ 85013
Crestone at Shadow Mountain
3033 E Thunderbird Rd
Phoenix, AZ 85032
Vertu
1212 E Bethany Home Rd
Phoenix, AZ 85014
Sonoran Apartments
13625 S 48th St
Phoenix, AZ 85044
Red Rox Villas
5401 E Van Buren St
Phoenix, AZ 85008

Similar Pages

Phoenix 1 Bedroom ApartmentsPhoenix 2 Bedroom Apartments
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Pet Friendly Apartments
Phoenix Studio ApartmentsPinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeCentral Avenue CorridorMountain Park Ranch
Downtown PhoenixArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College