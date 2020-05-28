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9131 W Monte Vista Rd
Last updated May 13 2020 at 2:28 PM

9131 W Monte Vista Rd

9131 West Monte Vista Road · No Longer Available
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Location

9131 West Monte Vista Road, Phoenix, AZ 85037
Sheely Farms

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
bathtub
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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(RLNE5779748)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9131 W Monte Vista Rd have any available units?
9131 W Monte Vista Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 9131 W Monte Vista Rd have?
Some of 9131 W Monte Vista Rd's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9131 W Monte Vista Rd currently offering any rent specials?
9131 W Monte Vista Rd is not currently offering any rent specials.
Is 9131 W Monte Vista Rd pet-friendly?
Yes, 9131 W Monte Vista Rd is pet friendly.
Does 9131 W Monte Vista Rd offer parking?
Yes, 9131 W Monte Vista Rd offers parking.
Does 9131 W Monte Vista Rd have units with washers and dryers?
Yes, 9131 W Monte Vista Rd offers units with in unit laundry.
Does 9131 W Monte Vista Rd have a pool?
No, 9131 W Monte Vista Rd does not have a pool.
Does 9131 W Monte Vista Rd have accessible units?
No, 9131 W Monte Vista Rd does not have accessible units.
Does 9131 W Monte Vista Rd have units with dishwashers?
Yes, 9131 W Monte Vista Rd has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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