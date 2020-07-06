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724 W. Cactus Wren
Last updated November 5 2019 at 2:50 PM

724 W. Cactus Wren

724 West Cactus Wren Drive · No Longer Available
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Location

724 West Cactus Wren Drive, Phoenix, AZ 85021

Amenities

on-site laundry
pet friendly
fireplace
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
pet friendly
724 W. Cactus Wren Available 11/08/19 GREAT CENTRAL PHOENIX LOCATION! - **Available 11/08/19** NICE 4 BEDROOM 2 BATH HOME LOCATED IN NORTH CENTRAL PHOENIX COMING SOON. NICE SEMI-PRIVATE LOT WITH MATURE TREES, LUSH LANDSCAPING AND LARGE COVERED GAZEBO IN BACKYARD. MASTER IS SPLIT W/ENSUITE, SEPARATE ENTRANCE, FAMILY ROOM W/FIREPLACE, ALL TILE IN MAIN LIVING AREAS, EXTRA FRIDGE INCLUDED IN HUGE LAUNDRY ROOM. THREE MORE BEDROOMS AND BATH ON OPPOSITE SIDE OF HOME AND ONE HAS SHELVING BUILT-INS THAT CAN BE USED FOR AN OFFICE.

Fees:
Lease Preparation - $195
Lease Administrative Monthly - 1%
Pet Approval - $150
Pet Deposit(refundable) - $200

No Cats Allowed

(RLNE5250308)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 724 W. Cactus Wren have any available units?
724 W. Cactus Wren doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 724 W. Cactus Wren have?
Some of 724 W. Cactus Wren's amenities include on-site laundry, pet friendly, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 724 W. Cactus Wren currently offering any rent specials?
724 W. Cactus Wren is not currently offering any rent specials.
Is 724 W. Cactus Wren pet-friendly?
Yes, 724 W. Cactus Wren is pet friendly.
Does 724 W. Cactus Wren offer parking?
No, 724 W. Cactus Wren does not offer parking.
Does 724 W. Cactus Wren have units with washers and dryers?
No, 724 W. Cactus Wren does not offer units with in unit laundry.
Does 724 W. Cactus Wren have a pool?
No, 724 W. Cactus Wren does not have a pool.
Does 724 W. Cactus Wren have accessible units?
No, 724 W. Cactus Wren does not have accessible units.
Does 724 W. Cactus Wren have units with dishwashers?
No, 724 W. Cactus Wren does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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