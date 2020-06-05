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7212 S 30th Street
Last updated November 2 2019 at 6:15 PM

7212 S 30th Street

7212 South 30th Street · No Longer Available
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Location

7212 South 30th Street, Phoenix, AZ 85042

Amenities

putting green
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
fire pit
parking
pool
putting green
bbq/grill
garage
hot tub
FABULOUS SINGLE STORY EXECUTIVE PATIO HOME ON THE LEGACY GOLF COURSE (10TH GREEN) AT GATED ENCANTO AT THE LEGACY. FEATURES PRIVACY, GOLF COURSE VIEWS AND GLOWING SUNSETS FROM EVERYWHERE. UPGRADES ABOUND IN EVERY CORNER OF THIS SOPHISTICATED FURNISHED HOME. WIDE OPEN FLOOR CONCEPT WITH NEWER HIGH TECH FRIDGE PLUS GAS COOK TOP. NEWER UPGRADED GLASS TILE SHOWERS/ FLOORS AND FIXTURES IN BOTH BATHS. NEWER PLANK TILE FLOORING IN BOTH BEDROOMS AND OFFICE PLUS UPGRADED ITALIAN TRAVERTINE MAKES FOR HARD SURFACES FLOORS THROUGHOUT. FURNISHINGS INCLUDE BEDDING & LINENS. NEWER DOUBLE CUSTOM DOORS LEAD TO A TRANQUIL REAR YARD WITH PUTTING GREEN, FIRE PIT, SPA HOT TUB FOR ENTERTAINING & RELAXING. THERE IS ALSO A COMMUNITY POOL & RECREATIONAL AREA FOR TENANTS TO ENJOY. THE LEGACY GOLF COURSE IS A PUBLIC COURSE TO PLAY. OWNER/LANDLORD IS RELATED TO REALTOR BY MARRIAGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7212 S 30th Street have any available units?
7212 S 30th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 7212 S 30th Street have?
Some of 7212 S 30th Street's amenities include putting green, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7212 S 30th Street currently offering any rent specials?
7212 S 30th Street is not currently offering any rent specials.
Is 7212 S 30th Street pet-friendly?
No, 7212 S 30th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 7212 S 30th Street offer parking?
Yes, 7212 S 30th Street offers parking.
Does 7212 S 30th Street have units with washers and dryers?
No, 7212 S 30th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 7212 S 30th Street have a pool?
Yes, 7212 S 30th Street has a pool.
Does 7212 S 30th Street have accessible units?
No, 7212 S 30th Street does not have accessible units.
Does 7212 S 30th Street have units with dishwashers?
Yes, 7212 S 30th Street has units with dishwashers.
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