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614 E ANDERSON Avenue E
Last updated March 27 2019 at 1:14 AM

614 E ANDERSON Avenue E

614 East Anderson Avenue · No Longer Available
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Location

614 East Anderson Avenue, Phoenix, AZ 85022

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 614 E ANDERSON Avenue E have any available units?
614 E ANDERSON Avenue E doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 614 E ANDERSON Avenue E have?
Some of 614 E ANDERSON Avenue E's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 614 E ANDERSON Avenue E currently offering any rent specials?
614 E ANDERSON Avenue E is not currently offering any rent specials.
Is 614 E ANDERSON Avenue E pet-friendly?
No, 614 E ANDERSON Avenue E is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 614 E ANDERSON Avenue E offer parking?
Yes, 614 E ANDERSON Avenue E offers parking.
Does 614 E ANDERSON Avenue E have units with washers and dryers?
Yes, 614 E ANDERSON Avenue E offers units with in unit laundry.
Does 614 E ANDERSON Avenue E have a pool?
No, 614 E ANDERSON Avenue E does not have a pool.
Does 614 E ANDERSON Avenue E have accessible units?
No, 614 E ANDERSON Avenue E does not have accessible units.
Does 614 E ANDERSON Avenue E have units with dishwashers?
Yes, 614 E ANDERSON Avenue E has units with dishwashers.
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