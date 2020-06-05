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Phoenix, AZ
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6125 N 31ST Court
Last updated July 29 2019 at 7:37 AM

6125 N 31ST Court

6125 North 31st Court · No Longer Available
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Location

6125 North 31st Court, Phoenix, AZ 85016
Biltmore

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
hot tub
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
SELLER WANTS SOLD- REDUCED HOME HAS BEEN PROFESSIONALLY STAGED. TERRITORIAL STYLE WITH PRIVATE POOL, SPA AND A BUILT-IN GRILL FOR ENTERTAINING. ONE OF THE BEST FEATURES - MASTER SUITE WAS DESIGNED TO BE ON THE MAIN LEVEL. 2 ADDITIONAL EN-SUITES ON THE 2ND FLOOR. ENTER THE FORMAL LIVING/DINING AREAS, AND AN AND AN ADDITIONAL SELF-CONTAINED DEN/OFFICE- WITH BUILT IN SHELVING AND DESK AREAS OFF THE LIVING AREA. ENTER A LARGE KITCHEN AGAIN ADJACENT TO THE FAMILY ROOM WITH A FIREPLACE, ACCESS TO THE PATIO AREA. 3 CAR GARAGE WITH DIRECT ENTRY INTO THE HOME. HOME IS CLOSE TO VARIOUS LOCAL RESTAURANTS,AND AS A MEMBER OF THE ARIZONA BILTMORE ESTATES VILLAGE ASSOCIATION, YOU WILL RECEIVE A DISCOUNT CARD FROM THE HOTEL FOR USE AT VARIOUS LOCAL RESTAURANTS AS WELL AS THE BILTMORE HOTEL

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6125 N 31ST Court have any available units?
6125 N 31ST Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 6125 N 31ST Court have?
Some of 6125 N 31ST Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6125 N 31ST Court currently offering any rent specials?
6125 N 31ST Court is not currently offering any rent specials.
Is 6125 N 31ST Court pet-friendly?
No, 6125 N 31ST Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 6125 N 31ST Court offer parking?
Yes, 6125 N 31ST Court offers parking.
Does 6125 N 31ST Court have units with washers and dryers?
No, 6125 N 31ST Court does not offer units with in unit laundry.
Does 6125 N 31ST Court have a pool?
Yes, 6125 N 31ST Court has a pool.
Does 6125 N 31ST Court have accessible units?
No, 6125 N 31ST Court does not have accessible units.
Does 6125 N 31ST Court have units with dishwashers?
Yes, 6125 N 31ST Court has units with dishwashers.
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