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5528 E SHEENA Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

5528 E SHEENA Drive

5528 East Sheena Drive · No Longer Available
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Location

5528 East Sheena Drive, Phoenix, AZ 85254

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
parking
pool
garage
tennis court
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THIS LUXURY, FURNISHED RENTAL IS TURNKEY AND READY FOR GUESTS!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5528 E SHEENA Drive have any available units?
5528 E SHEENA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5528 E SHEENA Drive have?
Some of 5528 E SHEENA Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5528 E SHEENA Drive currently offering any rent specials?
5528 E SHEENA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5528 E SHEENA Drive pet-friendly?
No, 5528 E SHEENA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5528 E SHEENA Drive offer parking?
Yes, 5528 E SHEENA Drive offers parking.
Does 5528 E SHEENA Drive have units with washers and dryers?
No, 5528 E SHEENA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5528 E SHEENA Drive have a pool?
Yes, 5528 E SHEENA Drive has a pool.
Does 5528 E SHEENA Drive have accessible units?
No, 5528 E SHEENA Drive does not have accessible units.
Does 5528 E SHEENA Drive have units with dishwashers?
Yes, 5528 E SHEENA Drive has units with dishwashers.
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