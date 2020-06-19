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502 E TARO Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

502 E TARO Lane

502 East Taro Lane · No Longer Available
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Location

502 East Taro Lane, Phoenix, AZ 85024

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 502 E TARO Lane have any available units?
502 E TARO Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 502 E TARO Lane have?
Some of 502 E TARO Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 502 E TARO Lane currently offering any rent specials?
502 E TARO Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 502 E TARO Lane pet-friendly?
No, 502 E TARO Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 502 E TARO Lane offer parking?
Yes, 502 E TARO Lane does offer parking.
Does 502 E TARO Lane have units with washers and dryers?
No, 502 E TARO Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 502 E TARO Lane have a pool?
No, 502 E TARO Lane does not have a pool.
Does 502 E TARO Lane have accessible units?
No, 502 E TARO Lane does not have accessible units.
Does 502 E TARO Lane have units with dishwashers?
Yes, 502 E TARO Lane has units with dishwashers.
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