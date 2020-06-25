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4724 E SWILLING Road
Last updated December 20 2019 at 9:02 AM

4724 E SWILLING Road

4724 East Swilling Road · No Longer Available
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Location

4724 East Swilling Road, Phoenix, AZ 85050
Desert Ridge

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
fireplace
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4724 E SWILLING Road have any available units?
4724 E SWILLING Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4724 E SWILLING Road have?
Some of 4724 E SWILLING Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4724 E SWILLING Road currently offering any rent specials?
4724 E SWILLING Road is not currently offering any rent specials.
Is 4724 E SWILLING Road pet-friendly?
No, 4724 E SWILLING Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4724 E SWILLING Road offer parking?
Yes, 4724 E SWILLING Road offers parking.
Does 4724 E SWILLING Road have units with washers and dryers?
No, 4724 E SWILLING Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4724 E SWILLING Road have a pool?
No, 4724 E SWILLING Road does not have a pool.
Does 4724 E SWILLING Road have accessible units?
No, 4724 E SWILLING Road does not have accessible units.
Does 4724 E SWILLING Road have units with dishwashers?
Yes, 4724 E SWILLING Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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