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4380 E RENEE Drive
Last updated December 13 2019 at 12:03 AM

4380 E RENEE Drive

4380 East Renee Drive · No Longer Available
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Location

4380 East Renee Drive, Phoenix, AZ 85050

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
basketball court
parking
pool
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4380 E RENEE Drive have any available units?
4380 E RENEE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4380 E RENEE Drive have?
Some of 4380 E RENEE Drive's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4380 E RENEE Drive currently offering any rent specials?
4380 E RENEE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4380 E RENEE Drive pet-friendly?
No, 4380 E RENEE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4380 E RENEE Drive offer parking?
Yes, 4380 E RENEE Drive offers parking.
Does 4380 E RENEE Drive have units with washers and dryers?
Yes, 4380 E RENEE Drive offers units with in unit laundry.
Does 4380 E RENEE Drive have a pool?
Yes, 4380 E RENEE Drive has a pool.
Does 4380 E RENEE Drive have accessible units?
No, 4380 E RENEE Drive does not have accessible units.
Does 4380 E RENEE Drive have units with dishwashers?
Yes, 4380 E RENEE Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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