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4037 E CAMPBELL Avenue
Last updated June 15 2019 at 11:12 AM

4037 E CAMPBELL Avenue

4037 East Campbell Avenue · No Longer Available
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Location

4037 East Campbell Avenue, Phoenix, AZ 85018
Arcadia Lite

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
pool
green community
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
green community
parking
pool
LOCATION, LOCATION! NICELY REMODELED 3 BED, 1.5 BATH TOWNHOME IN THE HIGHLY SOUGHT-AFTER WILLIAMSBURG SQUARE! NEW PAINT, FLOORING, LIGHTING, FIXTURES AND BLINDS THROUGHOUT. OPEN KITCHEN TO BREAKFAST ROOM AND CHARMING DUTCH DOOR TO THE QUIET BACK PATIO AREA. 3 BEDROOMS UPSTAIRS, FULL BATH AND REMOTE CONTROLLED CEILING FANS IN EACH BEDROOM. TWO COVERED PARKING SPACES, LUSH GREEN COMMUNITY WITH TWO COMMUNITY POOLS. RIGHT ACROSS THE STREET FROM LGO, POSTINOS AND INGOS! COME SEE AND LEASE TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4037 E CAMPBELL Avenue have any available units?
4037 E CAMPBELL Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4037 E CAMPBELL Avenue have?
Some of 4037 E CAMPBELL Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4037 E CAMPBELL Avenue currently offering any rent specials?
4037 E CAMPBELL Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4037 E CAMPBELL Avenue pet-friendly?
No, 4037 E CAMPBELL Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4037 E CAMPBELL Avenue offer parking?
Yes, 4037 E CAMPBELL Avenue offers parking.
Does 4037 E CAMPBELL Avenue have units with washers and dryers?
No, 4037 E CAMPBELL Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4037 E CAMPBELL Avenue have a pool?
Yes, 4037 E CAMPBELL Avenue has a pool.
Does 4037 E CAMPBELL Avenue have accessible units?
No, 4037 E CAMPBELL Avenue does not have accessible units.
Does 4037 E CAMPBELL Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4037 E CAMPBELL Avenue has units with dishwashers.
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