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Phoenix, AZ
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3968 E WHITE ASTER Street
Last updated August 1 2019 at 11:57 PM

3968 E WHITE ASTER Street

3968 East White Aster Street · No Longer Available
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Location

3968 East White Aster Street, Phoenix, AZ 85044
Mountain Park Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
pool
hot tub
tennis court
GREAT & QUIET AHWATUKEE LOCATION!!! FRESHLY PAINTED INSIDE, NEW BLINDS, NICELY REMODELED KITCHEN, UPGRADED CABINETS, SLAB GRANITE COUNTER TOPS & BACK SPLASH, NEWLY INSTALLED & UPGRADED TILE FLOORS THROUGHOUT, FIREPLACE BACK SPLASH, FRONT LOAD WASHER/DRYER, REFRIGERATOR. STONE THROW AWAY FROM MOUNTAIN PARK RANCH COMMUNITY POOLS, SPA AND PLAYGROUNDS, TENNIS COURTS. HOME SIDES TO THE COMMON AREA PARK AND LAKE AT THE END OF THE CULDESAC. CLOSE TO SHOPPING AND UPSCALE RESTAURANTS. NOTE: 3RD BEDROOM WAS CONVERTED TO OFFICE BUT STILL HAS CLOSET AND HAS 2 ARCHED OPENINGS. SORRY NO PETS AND NO SMOKING PLEASE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3968 E WHITE ASTER Street have any available units?
3968 E WHITE ASTER Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3968 E WHITE ASTER Street have?
Some of 3968 E WHITE ASTER Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3968 E WHITE ASTER Street currently offering any rent specials?
3968 E WHITE ASTER Street is not currently offering any rent specials.
Is 3968 E WHITE ASTER Street pet-friendly?
No, 3968 E WHITE ASTER Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3968 E WHITE ASTER Street offer parking?
Yes, 3968 E WHITE ASTER Street offers parking.
Does 3968 E WHITE ASTER Street have units with washers and dryers?
Yes, 3968 E WHITE ASTER Street offers units with in unit laundry.
Does 3968 E WHITE ASTER Street have a pool?
Yes, 3968 E WHITE ASTER Street has a pool.
Does 3968 E WHITE ASTER Street have accessible units?
No, 3968 E WHITE ASTER Street does not have accessible units.
Does 3968 E WHITE ASTER Street have units with dishwashers?
Yes, 3968 E WHITE ASTER Street has units with dishwashers.
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