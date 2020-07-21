All apartments in Phoenix
Find more places like 32227 N 44TH Place.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
32227 N 44TH Place
Last updated September 11 2019 at 2:44 PM

32227 N 44TH Place

32227 North 44th Place · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Pet Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pools
See all

Location

32227 North 44th Place, Phoenix, AZ 85331
Ashler Hills Ranch

Amenities

putting green
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
fire pit
parking
pool
putting green
bbq/grill
garage
FABULOUS UNOBSTRUCTED VIEWS OF BLACK MOUNTAIN-LUSH DESERT OPEN SPACE IN BACK & ON SIDE FOR TOTAL PRIVACY.IDEALLY LOCATED IN THE GATED ASHLER HILLS RANCH COMMUNITY. UNIQUE HOME WITH EVERY UPGRADE-SPLIT MASTER SUITE W/PATIO ACCESS & VIEWS.ELEGANT MASTER BATH-CLASSY CLOSET.3 ADDITIONAL BEDROOMS-ONE W/ ITS OWN BATH.GOURMET KITCHEN-SLAB GRANITE,CHERRY WOOD CABINETS,PULL-OUTS,PANTRY DOUBLE OVENS,GAS COOKTOP & CENTER ISLAND.SPACIOUS FAMILY ROOM,FIREPLACE.TILE FLOORING,PLANTATION SHUTTERS. PEBBLESTONE POOL,BOULDER WATERFALL,OUTSIDE SHOWER,PUTTING GREEN,FIRE PIT W/ SEATING AREA,.GARAGE CABINETS,EPOXY FLOOR & SINK. THIS IS RESORT LIVING AT IT'S BEST! RENT INCLUDES POOL AND YARD SERVICE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 32227 N 44TH Place have any available units?
32227 N 44TH Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 32227 N 44TH Place have?
Some of 32227 N 44TH Place's amenities include putting green, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 32227 N 44TH Place currently offering any rent specials?
32227 N 44TH Place is not currently offering any rent specials.
Is 32227 N 44TH Place pet-friendly?
No, 32227 N 44TH Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 32227 N 44TH Place offer parking?
Yes, 32227 N 44TH Place offers parking.
Does 32227 N 44TH Place have units with washers and dryers?
No, 32227 N 44TH Place does not offer units with in unit laundry.
Does 32227 N 44TH Place have a pool?
Yes, 32227 N 44TH Place has a pool.
Does 32227 N 44TH Place have accessible units?
No, 32227 N 44TH Place does not have accessible units.
Does 32227 N 44TH Place have units with dishwashers?
Yes, 32227 N 44TH Place has units with dishwashers.
Helpful Articles
Forms Needed to Rent an Apartment
Do You Need an Apartment Cosigner?
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
How to Furnish an Apartment on a Budget
Need a Roommate Agreement? (Template)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Liv North Valley
31113 N North Valley Pkwy
Phoenix, AZ 85085
Camden North End
6800 East Mayo Boulevard
Phoenix, AZ 85054
Audere
1920 E Indian School Rd
Phoenix, AZ 85016
Mountainside Apartments
3625 E Ray Rd
Phoenix, AZ 85044
Tides on Rail
1905 W Las Palmaritas Dr
Phoenix, AZ 85021
The Bungalows on Jomax
27441 N BLACK CANYON HWY
Phoenix, AZ 85085
Rancho La Fuente
16621 N 25th St
Phoenix, AZ 85032
Grove Deer Valley
15645 N 35th Ave
Phoenix, AZ 85023

Similar Pages

Phoenix 1 Bedroom ApartmentsPhoenix 2 Bedroom Apartments
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Pet Friendly Apartments
Phoenix Studio ApartmentsPinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeCentral Avenue CorridorMountain Park Ranch
Downtown PhoenixArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College