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128 W ALMERIA Road
Last updated June 3 2020 at 4:45 AM

128 W ALMERIA Road

128 West Almeria Road · No Longer Available
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Location

128 West Almeria Road, Phoenix, AZ 85003
Willo

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
THIS 1,383 SQ FT 2 BDRM/2 BA HOME LOCATED IN THE WILLO HISTORIC DISTRICT IS A RARE FIND! IT HAS MANY ORIGINAL FEATURES INCLUDING THE HARDWOOD FLOORS. THE KITCHEN HAS BEEN ENLARGED AND THE ENTIRE HOUSE HAS BEEN FRESHLY PAINTED INSIDE & OUT. ALL NEW APPLIANCES INCLUDE DISHWASHER, GAS COOKTOP/OVEN, REFRIGERATOR AND WASHER/DRYER! MANY OTHER NEW FEATURES...NEW FRONT & BACK DOORS , NEW WINDOWS, TILE FLOOR IN BONUS, NEW ROOF & AWNINGS. ENJOY A FANTASTIC LANDSCAPED YARD WITH SPRINKLER SYSTEM, AND A STORAGE SHED FOR BIKES ETC., ONLY .3 MILES FROM LIGHTRAIL FOR EASY ACCESS TO EVERYTHING IN DOWNTOWN PHX. SHOPPING AND DINING ARE EVEN WITHIN WALKING DISTANCE! YOU WON'T WANT TO MISS OUT ON THIS UNIQUE RENTAL!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 128 W ALMERIA Road have any available units?
128 W ALMERIA Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 128 W ALMERIA Road have?
Some of 128 W ALMERIA Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 128 W ALMERIA Road currently offering any rent specials?
128 W ALMERIA Road is not currently offering any rent specials.
Is 128 W ALMERIA Road pet-friendly?
No, 128 W ALMERIA Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 128 W ALMERIA Road offer parking?
No, 128 W ALMERIA Road does not offer parking.
Does 128 W ALMERIA Road have units with washers and dryers?
Yes, 128 W ALMERIA Road offers units with in unit laundry.
Does 128 W ALMERIA Road have a pool?
No, 128 W ALMERIA Road does not have a pool.
Does 128 W ALMERIA Road have accessible units?
No, 128 W ALMERIA Road does not have accessible units.
Does 128 W ALMERIA Road have units with dishwashers?
Yes, 128 W ALMERIA Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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