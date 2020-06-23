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6511 Rambling Trail
Last updated May 29 2020 at 11:08 AM

6511 Rambling Trail

6511 Rambling Trail Drive · No Longer Available
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Location

6511 Rambling Trail Drive, San Antonio, TX 78240
Country View Village

Amenities

patio / balcony
recently renovated
walk in closets
fireplace
bathtub
Unit Amenities
bathtub
fireplace
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
6511 Rambling Trail - BEAUTIFUL HOME IN ESTABLISHED CENTRALLY LOCATED NEIGHBORHOOD. OPEN & SPACIOUS KITCHEN HAS ISLAND, NEW APPLIANCES & NEW QUARTZ COUNTERS. NEW WATER SOFTENER. FRESH AND NEUTRAL PAINT COLORS GIVE YOU A WARM FEEL. COZY FIREPLACE IN FAMILY ROOM. MASTER SUITE UPSTAIRS HAS BALCONY. MASTER BATHROOM HAS GARDEN TUB, SEPARATE SHOWER, AND LARGE WALK IN CLOSET. BACKYARD HAS NEWLY INSTALLED PRIVACY FENCE, STORAGE SHED, & LARGE DECK TO RELAX ON THOSE WARM SUMMER EVENINGS.

(RLNE4670530)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6511 Rambling Trail have any available units?
6511 Rambling Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 6511 Rambling Trail have?
Some of 6511 Rambling Trail's amenities include patio / balcony, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6511 Rambling Trail currently offering any rent specials?
6511 Rambling Trail is not currently offering any rent specials.
Is 6511 Rambling Trail pet-friendly?
No, 6511 Rambling Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 6511 Rambling Trail offer parking?
No, 6511 Rambling Trail does not offer parking.
Does 6511 Rambling Trail have units with washers and dryers?
No, 6511 Rambling Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 6511 Rambling Trail have a pool?
No, 6511 Rambling Trail does not have a pool.
Does 6511 Rambling Trail have accessible units?
No, 6511 Rambling Trail does not have accessible units.
Does 6511 Rambling Trail have units with dishwashers?
No, 6511 Rambling Trail does not have units with dishwashers.
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