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San Antonio, TX
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5419 KNOLL KREST DR
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

5419 KNOLL KREST DR

5419 Knoll Krest Street · No Longer Available
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Location

5419 Knoll Krest Street, San Antonio, TX 78242

Amenities

pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
4 BEDROOM 2 BATH - 2 MILES FROM LACKLAND AFB - MOVE IN NOW!!! - 4 BED 2 BATH AVAILABLE FOR IMMEDIATE MOVE IN

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NATURAL LIGHT THROUGHOUT THE HOME.

GREAT BACKYARD BACKS TO GREEN BELT FOR ULTIMATE PRIVACY.

SET UP A SHOWING TODAY, THIS BEAUTIFUL HOME WON'T LAST LONG!!

(RLNE4562810)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5419 KNOLL KREST DR have any available units?
5419 KNOLL KREST DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 5419 KNOLL KREST DR currently offering any rent specials?
5419 KNOLL KREST DR is not currently offering any rent specials.
Is 5419 KNOLL KREST DR pet-friendly?
Yes, 5419 KNOLL KREST DR is pet friendly.
Does 5419 KNOLL KREST DR offer parking?
No, 5419 KNOLL KREST DR does not offer parking.
Does 5419 KNOLL KREST DR have units with washers and dryers?
No, 5419 KNOLL KREST DR does not offer units with in unit laundry.
Does 5419 KNOLL KREST DR have a pool?
No, 5419 KNOLL KREST DR does not have a pool.
Does 5419 KNOLL KREST DR have accessible units?
No, 5419 KNOLL KREST DR does not have accessible units.
Does 5419 KNOLL KREST DR have units with dishwashers?
No, 5419 KNOLL KREST DR does not have units with dishwashers.
Does 5419 KNOLL KREST DR have units with air conditioning?
No, 5419 KNOLL KREST DR does not have units with air conditioning.
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