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San Antonio, TX
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3111 ARROYO PASS
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3111 ARROYO PASS

3111 Arroyo Pass · No Longer Available
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Location

3111 Arroyo Pass, San Antonio, TX 78259
Redland Woods

Amenities

patio / balcony
garage
walk in closets
game room
extra storage
Unit Amenities
extra storage
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
game room
parking
garage
HOME IS LOCATED IN AN ESTABLISHED & DESIRABLE NEIGHBORHOOD IN A GREAT SCHOOL DISTRICT. MINUTES AWAY FROM SHOPPING & ENTERTAINMENT CENTER. BACKYARD SHED FOR ADDITIONAL STORAGE. BEAUTIFUL HOME WITH 3 BEDROOMS AND 2 1/5 BATHROOMS. SPACIOUS KITCHEN WITH BREAKFAST AREA, SEPARATE DINNING ROOM. OVER SIZE MASTER BEDROOM ROOM WITH SPACIOUS WALK IN CLOSET WITH HIS & HERS VANITIES SINK, SPACIOUS BEDROOMS & GAMEROOM. ENJOY A RELAXING EVENING IN THE SPACIOUS GREENBELT BACKYARD ON A LARGE DECK & PLAY SET FOR THE KIDS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3111 ARROYO PASS have any available units?
3111 ARROYO PASS doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 3111 ARROYO PASS have?
Some of 3111 ARROYO PASS's amenities include patio / balcony, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3111 ARROYO PASS currently offering any rent specials?
3111 ARROYO PASS is not currently offering any rent specials.
Is 3111 ARROYO PASS pet-friendly?
No, 3111 ARROYO PASS is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 3111 ARROYO PASS offer parking?
Yes, 3111 ARROYO PASS offers parking.
Does 3111 ARROYO PASS have units with washers and dryers?
No, 3111 ARROYO PASS does not offer units with in unit laundry.
Does 3111 ARROYO PASS have a pool?
No, 3111 ARROYO PASS does not have a pool.
Does 3111 ARROYO PASS have accessible units?
No, 3111 ARROYO PASS does not have accessible units.
Does 3111 ARROYO PASS have units with dishwashers?
No, 3111 ARROYO PASS does not have units with dishwashers.
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