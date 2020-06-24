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3110 SATELLITE DR
Last updated July 2 2019 at 5:54 AM

3110 SATELLITE DR

3110 Satellite Drive · No Longer Available
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Location

3110 Satellite Drive, San Antonio, TX 78217

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
carpet
Unit Amenities
carpet
granite counters
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3110 SATELLITE DR have any available units?
3110 SATELLITE DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 3110 SATELLITE DR have?
Some of 3110 SATELLITE DR's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3110 SATELLITE DR currently offering any rent specials?
3110 SATELLITE DR is not currently offering any rent specials.
Is 3110 SATELLITE DR pet-friendly?
No, 3110 SATELLITE DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 3110 SATELLITE DR offer parking?
Yes, 3110 SATELLITE DR offers parking.
Does 3110 SATELLITE DR have units with washers and dryers?
No, 3110 SATELLITE DR does not offer units with in unit laundry.
Does 3110 SATELLITE DR have a pool?
No, 3110 SATELLITE DR does not have a pool.
Does 3110 SATELLITE DR have accessible units?
No, 3110 SATELLITE DR does not have accessible units.
Does 3110 SATELLITE DR have units with dishwashers?
No, 3110 SATELLITE DR does not have units with dishwashers.
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