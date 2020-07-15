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2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258
Last updated June 23 2020 at 2:10 AM

2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258

2922 Ivory Creek · No Longer Available
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Location

2922 Ivory Creek, San Antonio, TX 78258
Rogers Ranch

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
game room
on-site laundry
parking
pool
garage
guest suite
hot tub
media room
Ready for move in July 1st - PRISTINE CUSTOM HOME IN THE DESIRABLE GATED COMMUNITY OF ROGERS RANCH ! - BEAUTIFUL TWO STORY WITH OVER 4000 SQFT OF OPEN FLOOR PLAN WITH ELEGANT DINING ROOM, PRIVATE OFFICE, WONDERFUL FAMILY ROOM W/ FIREPLACE, EXCEPTIONAL KITCHEN WITH SOLID COUNTERTOPS - LARGE ISLAND/BREAKFAST BAR - DOUBLE BUILT IN OVENS/ MICROWAVE - GAS COOKTOP, RELAXING FLORIDA ROOM, FANTASTIC GAME ROOM PREWIRE FOR MEDIA ROOM, MULTI- FUNCTIONAL COMPUTER AREA, SPLIT MASTER BEDROOM RETREAT WITH LUXURY SPA BATHROOM IN MAIN LEVEL, DOWNSTAIRS GUEST SUITE WITH FULL BATH, SECONDARY UPSTAIRS MASTER BEDROOM WITH FULL BATH, SPACIOUS SECONDARY BEDROOMS WTH JACK & JILL BATHROOM, THREE CAR GARAGE, LARGE LAUNDRY ROOM, COVERED PATIO DECK, SECLUDED BACKYARD WITH LOTS OF MATURE TREES, COMMUNITY POOL & SPORTS COURTS, A MUST SEE! Available for move in July 1st, 2020.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 have any available units?
2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 have?
Some of 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 currently offering any rent specials?
2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 is not currently offering any rent specials.
Is 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 pet-friendly?
No, 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 offer parking?
Yes, 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 offers parking.
Does 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 have units with washers and dryers?
No, 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 does not offer units with in unit laundry.
Does 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 have a pool?
Yes, 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 has a pool.
Does 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 have accessible units?
No, 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 does not have accessible units.
Does 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 have units with dishwashers?
Yes, 2922 Ivory Creek San Antonio, TX. 78258 has units with dishwashers.
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