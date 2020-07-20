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San Antonio, TX
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16831 Basin Oak
Last updated July 8 2019 at 10:37 PM

16831 Basin Oak

16831 Basin Oak · No Longer Available
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Location

16831 Basin Oak, San Antonio, TX 78247

Amenities

granite counters
recently renovated
stainless steel
walk in closets
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
granite counters
microwave
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
BEAUTIFUL AND SPACIOUS HOME LOCATED MINUTES FROM LOOP 1604 N/ I 35 N. THIS HOME HAS BEEN RECENTLY UPDATED WITH GRANITE COUNTER TOPS, PORCELAIN 20 X 20" TILE, FAUCETS, CARPET AND MORE. DECORATED IN NEUTRAL COLORS WITH HIGH CEILINGS, HUGE ISLAND KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, BUILT IN MICROWAVE AND BIG PANTRY. OVER SIZED MASTER BEDROOM WITH WALK IN CLOSET AND EXTENDED VANITY IN MASTER BATH. MATURE TREES AND GREAT CURB APPEAL.
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16831 Basin Oak have any available units?
16831 Basin Oak doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 16831 Basin Oak have?
Some of 16831 Basin Oak's amenities include granite counters, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16831 Basin Oak currently offering any rent specials?
16831 Basin Oak is not currently offering any rent specials.
Is 16831 Basin Oak pet-friendly?
No, 16831 Basin Oak is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 16831 Basin Oak offer parking?
No, 16831 Basin Oak does not offer parking.
Does 16831 Basin Oak have units with washers and dryers?
No, 16831 Basin Oak does not offer units with in unit laundry.
Does 16831 Basin Oak have a pool?
No, 16831 Basin Oak does not have a pool.
Does 16831 Basin Oak have accessible units?
No, 16831 Basin Oak does not have accessible units.
Does 16831 Basin Oak have units with dishwashers?
No, 16831 Basin Oak does not have units with dishwashers.
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