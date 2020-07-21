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16422 OAK ROCK ST
Last updated September 7 2019 at 11:11 PM

16422 OAK ROCK ST

16422 Oak Rock Street · No Longer Available
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Location

16422 Oak Rock Street, San Antonio, TX 78247
Hill Country

Amenities

patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
3 BR 2 BA DBL GARAGE ON CORNER LOT with FIREPLACE, PATIO, AND INDOOR UTILITY AREA!! RECENT UPDATES include NEW KITCHEN CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS, VINYL WOOD-LIKE PLANK FLOORING in LIVING/DINING/KITCHEN. INCLUDES STOVE, REFRIGERATOR, DISHWASHER, GARBAGE DISPOSAL, MICROWAVE, CEILING FANS IN ALL BEDROOMS AND LIVING ROOM! **WE CAN PROCESS YOUR APPLICANTS QUICKLY**FENCED BACKYARD AND PETS ARE ALLOWED...HOWEVER, NO VICIOUS BREEDS. APPLICATION FEES AND PET FEES ARE NON-REFUNDABLE. EXTERIOR PAINTING in process

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16422 OAK ROCK ST have any available units?
16422 OAK ROCK ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 16422 OAK ROCK ST have?
Some of 16422 OAK ROCK ST's amenities include patio / balcony, granite counters, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16422 OAK ROCK ST currently offering any rent specials?
16422 OAK ROCK ST is not currently offering any rent specials.
Is 16422 OAK ROCK ST pet-friendly?
Yes, 16422 OAK ROCK ST is pet friendly.
Does 16422 OAK ROCK ST offer parking?
Yes, 16422 OAK ROCK ST offers parking.
Does 16422 OAK ROCK ST have units with washers and dryers?
No, 16422 OAK ROCK ST does not offer units with in unit laundry.
Does 16422 OAK ROCK ST have a pool?
No, 16422 OAK ROCK ST does not have a pool.
Does 16422 OAK ROCK ST have accessible units?
No, 16422 OAK ROCK ST does not have accessible units.
Does 16422 OAK ROCK ST have units with dishwashers?
Yes, 16422 OAK ROCK ST has units with dishwashers.
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