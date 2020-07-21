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San Antonio, TX
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11759 Spring Rain
Last updated August 1 2019 at 10:35 AM

11759 Spring Rain

11759 Spring Rain · No Longer Available
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Location

11759 Spring Rain, San Antonio, TX 78249
Oxbow

Amenities

pet friendly
garage
stainless steel
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
pet friendly
11759 Spring Rain Available 08/01/19 OPEN 3 BR W/ MASTER DOWN*STAINLESS STEEL APPLIANCES*FIREPLACE IN LIVING*TILED SHOWER*WALK-IN CLOSET*2" FAUX BLINDS*1.5-2 CAR GARAGE*EASY ACCESS TO SIX FLAGS, SEA WORLD, UTSA, LACKLAND AFB, & SHOPPING* - OPEN 3 BR W/ MASTER DOWN*STAINLESS STEEL APPLIANCES*FIREPLACE IN LIVING*TILED SHOWER*WALK-IN CLOSET*2" FAUX BLINDS*1.5-2 CAR GARAGE*EASY ACCESS TO SIX FLAGS, SEA WORLD, UTSA, LACKLAND AFB, & SHOPPING*$55 APP FEE PER PERSON NON-REFUNDABLE*APP FEE(S), FIRST MONTHS RENT, SEC. DEPOSIT, AND PET FEE(S) MUST BE IN CERT. FUNDS CASHIERS CHECK OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PITT BULLS ROTTWEILERS OR DOBERMANS

No Cats Allowed

(RLNE2753575)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11759 Spring Rain have any available units?
11759 Spring Rain doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 11759 Spring Rain have?
Some of 11759 Spring Rain's amenities include pet friendly, garage, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11759 Spring Rain currently offering any rent specials?
11759 Spring Rain is not currently offering any rent specials.
Is 11759 Spring Rain pet-friendly?
Yes, 11759 Spring Rain is pet friendly.
Does 11759 Spring Rain offer parking?
Yes, 11759 Spring Rain offers parking.
Does 11759 Spring Rain have units with washers and dryers?
No, 11759 Spring Rain does not offer units with in unit laundry.
Does 11759 Spring Rain have a pool?
No, 11759 Spring Rain does not have a pool.
Does 11759 Spring Rain have accessible units?
No, 11759 Spring Rain does not have accessible units.
Does 11759 Spring Rain have units with dishwashers?
No, 11759 Spring Rain does not have units with dishwashers.
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