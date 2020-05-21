All apartments in Dallas
Find more places like 907 W Jefferson Boulevard.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Dallas, TX
/
907 W Jefferson Boulevard
Last updated September 2 2019 at 2:23 AM

907 W Jefferson Boulevard

907 W Jefferson Blvd · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Dallas
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedrooms
See all

Location

907 W Jefferson Blvd, Dallas, TX 75208

Amenities

in unit laundry
parking
media room
oven
refrigerator
Unit Amenities
in unit laundry
oven
refrigerator
Property Amenities
parking
media room
AMAZING & DESIRABLE UPSCALE AND HISTORIC 3000 SQUARE FOOT 2ND FLOOR LOFT APARTMENT IN THE HEART OF OAK CLIFF. LOCATED ABOVE RETAIL STORES AND ART GALLERY AT JEFFERSON. OPEN SPACIOUS LOFT SPACE WITH MODERN KITCHEN . TONS OF LIGHT FROM 4 BRIGHT WINDOWS FACING JEFFERSON BLVD. OVER- SIZED PRIVATE BATH, SHARED WASHER & DRYER WITH LOFT D. GATED ENTRY & DRIVEWAY BEHIND BLDG. REAR ENTRANCE TO UPSTAIRS APARTMENT ONLY. ONE CAR MAX PARKING IN BACK. JUST BLOCKS FROM THE TEXAS THEATER AND BISHOP-ARTS DISTRICT. ONE YEAR LEASE. $40 APP FEE PER ADULT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 907 W Jefferson Boulevard have any available units?
907 W Jefferson Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 907 W Jefferson Boulevard have?
Some of 907 W Jefferson Boulevard's amenities include in unit laundry, parking, and media room. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 907 W Jefferson Boulevard currently offering any rent specials?
907 W Jefferson Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 907 W Jefferson Boulevard pet-friendly?
No, 907 W Jefferson Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 907 W Jefferson Boulevard offer parking?
Yes, 907 W Jefferson Boulevard offers parking.
Does 907 W Jefferson Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 907 W Jefferson Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 907 W Jefferson Boulevard have a pool?
No, 907 W Jefferson Boulevard does not have a pool.
Does 907 W Jefferson Boulevard have accessible units?
No, 907 W Jefferson Boulevard does not have accessible units.
Does 907 W Jefferson Boulevard have units with dishwashers?
No, 907 W Jefferson Boulevard does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter from a Roommate (sample)
How to Rent an Apartment Out of State
What is Prorated Rent? (And How To Calculate It)
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
How to Negotiate Rent With Your Landlord or a Property Management Company
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Bell Bishop Arts
1836 W Davis St
Dallas, TX 75208
Lavera At Lake Highlands
9842 Audelia Rd
Dallas, TX 75238
The Saxony Apartments
14601 Montfort Dr
Dallas, TX 75254
Spring Parc
18250 Marsh Ln
Dallas, TX 75287
The Chelsea on Southern
5383 Southern Blvd
Dallas, TX 75240
The Lucas
2924 Lucas Dr
Dallas, TX 75219
The Hamptons
18175 Midway Rd
Dallas, TX 75287
Village Bend East
5456 Amesbury Drive
Dallas, TX 75206

Similar Pages

Dallas 1 BedroomsDallas 2 Bedrooms
Dallas Dog Friendly ApartmentsDallas Pet Friendly Places
Dallas Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Fort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TX
Garland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TX
McKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TX

Nearby Neighborhoods

Lake HighlandsOak LawnOld East Dallas
VickeryDowntown DallasCasa View
PrestonwoodCedar Crest

Apartments Near Colleges

El Centro CollegeUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Dallas Theological SeminaryRichland College
Parker University