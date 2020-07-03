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6307 RAVENDALE LN
Last updated September 12 2019 at 11:00 PM

6307 RAVENDALE LN

6307 Ravendale Ln · No Longer Available
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Location

6307 Ravendale Ln, Dallas, TX 75214
University

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6307 RAVENDALE LN have any available units?
6307 RAVENDALE LN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 6307 RAVENDALE LN have?
Some of 6307 RAVENDALE LN's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6307 RAVENDALE LN currently offering any rent specials?
6307 RAVENDALE LN is not currently offering any rent specials.
Is 6307 RAVENDALE LN pet-friendly?
No, 6307 RAVENDALE LN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 6307 RAVENDALE LN offer parking?
Yes, 6307 RAVENDALE LN offers parking.
Does 6307 RAVENDALE LN have units with washers and dryers?
Yes, 6307 RAVENDALE LN offers units with in unit laundry.
Does 6307 RAVENDALE LN have a pool?
No, 6307 RAVENDALE LN does not have a pool.
Does 6307 RAVENDALE LN have accessible units?
No, 6307 RAVENDALE LN does not have accessible units.
Does 6307 RAVENDALE LN have units with dishwashers?
Yes, 6307 RAVENDALE LN has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
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