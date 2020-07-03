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6019 La Vista Drive
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6019 La Vista Drive

6019 La Vista Drive · No Longer Available
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Location

6019 La Vista Drive, Dallas, TX 75206
Lower Greenville

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
range
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6019 La Vista Drive have any available units?
6019 La Vista Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 6019 La Vista Drive have?
Some of 6019 La Vista Drive's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6019 La Vista Drive currently offering any rent specials?
6019 La Vista Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6019 La Vista Drive pet-friendly?
No, 6019 La Vista Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 6019 La Vista Drive offer parking?
Yes, 6019 La Vista Drive offers parking.
Does 6019 La Vista Drive have units with washers and dryers?
No, 6019 La Vista Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 6019 La Vista Drive have a pool?
No, 6019 La Vista Drive does not have a pool.
Does 6019 La Vista Drive have accessible units?
No, 6019 La Vista Drive does not have accessible units.
Does 6019 La Vista Drive have units with dishwashers?
Yes, 6019 La Vista Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.
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