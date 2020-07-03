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4930 Worth Street
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4930 Worth Street

4930 Worth Street · No Longer Available
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Location

4930 Worth Street, Dallas, TX 75214
Old East Dallas

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4930 Worth Street have any available units?
4930 Worth Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 4930 Worth Street have?
Some of 4930 Worth Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4930 Worth Street currently offering any rent specials?
4930 Worth Street is not currently offering any rent specials.
Is 4930 Worth Street pet-friendly?
No, 4930 Worth Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 4930 Worth Street offer parking?
Yes, 4930 Worth Street offers parking.
Does 4930 Worth Street have units with washers and dryers?
No, 4930 Worth Street does not offer units with in unit laundry.
Does 4930 Worth Street have a pool?
No, 4930 Worth Street does not have a pool.
Does 4930 Worth Street have accessible units?
No, 4930 Worth Street does not have accessible units.
Does 4930 Worth Street have units with dishwashers?
Yes, 4930 Worth Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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