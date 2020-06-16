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482 W BROADWAY
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482 W BROADWAY

482 West Broadway · (917) 608-6712
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482 West Broadway, New York, NY 10012
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 482 W BROADWAY have any available units?
482 W BROADWAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
Is 482 W BROADWAY currently offering any rent specials?
482 W BROADWAY isn't currently offering any rent specials.
Is 482 W BROADWAY pet-friendly?
No, 482 W BROADWAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 482 W BROADWAY offer parking?
No, 482 W BROADWAY does not offer parking.
Does 482 W BROADWAY have units with washers and dryers?
No, 482 W BROADWAY does not offer units with in unit laundry.
Does 482 W BROADWAY have a pool?
No, 482 W BROADWAY does not have a pool.
Does 482 W BROADWAY have accessible units?
No, 482 W BROADWAY does not have accessible units.
Does 482 W BROADWAY have units with dishwashers?
No, 482 W BROADWAY does not have units with dishwashers.
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