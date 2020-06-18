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30 Carlisle st
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30 Carlisle st

30 Carlisle Street · (917) 932-5174
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30 Carlisle Street, New York, NY 10006
Financial District

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
accessible
clubhouse
doorman
elevator
gym
on-site laundry
parking
bike storage
garage
internet access
valet service
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 30 Carlisle st have any available units?
30 Carlisle st doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 30 Carlisle st have?
Some of 30 Carlisle st's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 30 Carlisle st currently offering any rent specials?
30 Carlisle st isn't currently offering any rent specials.
Is 30 Carlisle st pet-friendly?
No, 30 Carlisle st is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 30 Carlisle st offer parking?
Yes, 30 Carlisle st does offer parking.
Does 30 Carlisle st have units with washers and dryers?
No, 30 Carlisle st does not offer units with in unit laundry.
Does 30 Carlisle st have a pool?
No, 30 Carlisle st does not have a pool.
Does 30 Carlisle st have accessible units?
Yes, 30 Carlisle st has accessible units.
Does 30 Carlisle st have units with dishwashers?
Yes, 30 Carlisle st has units with dishwashers.
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