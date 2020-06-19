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1729 1st Avenue
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1729 1st Avenue

1729 1st Avenue · (917) 567-7459
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1729 1st Avenue, New York, NY 10128
Upper East Side

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Amenities

hardwood floors
air conditioning
elevator
some paid utils
internet access
Unit Amenities
air conditioning
hardwood floors
Property Amenities
elevator
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1729 1st Avenue have any available units?
1729 1st Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 1729 1st Avenue have?
Some of 1729 1st Avenue's amenities include hardwood floors, air conditioning, and elevator. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1729 1st Avenue currently offering any rent specials?
1729 1st Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 1729 1st Avenue pet-friendly?
No, 1729 1st Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 1729 1st Avenue offer parking?
No, 1729 1st Avenue does not offer parking.
Does 1729 1st Avenue have units with washers and dryers?
No, 1729 1st Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 1729 1st Avenue have a pool?
No, 1729 1st Avenue does not have a pool.
Does 1729 1st Avenue have accessible units?
No, 1729 1st Avenue does not have accessible units.
Does 1729 1st Avenue have units with dishwashers?
No, 1729 1st Avenue does not have units with dishwashers.
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