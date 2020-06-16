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9120 SUNDIAL DR
Last updated June 15 2020 at 5:15 PM

9120 SUNDIAL DR

9120 Sundial Drive · (702) 656-3264
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Location

9120 Sundial Drive, Las Vegas, NV 89134
Sun City Summerlin

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 9120 SUNDIAL DR · Avail. now

$2,100

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3 Bed · 2 Bath · 2115 sqft

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Amenities

granite counters
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
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(RLNE5517919)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9120 SUNDIAL DR have any available units?
9120 SUNDIAL DR has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Las Vegas, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Las Vegas Rent Report.
Is 9120 SUNDIAL DR currently offering any rent specials?
9120 SUNDIAL DR isn't currently offering any rent specials.
Is 9120 SUNDIAL DR pet-friendly?
No, 9120 SUNDIAL DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Las Vegas.
Does 9120 SUNDIAL DR offer parking?
No, 9120 SUNDIAL DR does not offer parking.
Does 9120 SUNDIAL DR have units with washers and dryers?
No, 9120 SUNDIAL DR does not offer units with in unit laundry.
Does 9120 SUNDIAL DR have a pool?
No, 9120 SUNDIAL DR does not have a pool.
Does 9120 SUNDIAL DR have accessible units?
No, 9120 SUNDIAL DR does not have accessible units.
Does 9120 SUNDIAL DR have units with dishwashers?
No, 9120 SUNDIAL DR does not have units with dishwashers.
Does 9120 SUNDIAL DR have units with air conditioning?
No, 9120 SUNDIAL DR does not have units with air conditioning.
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