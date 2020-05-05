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821 S LINWOOD AVENUE
Last updated April 22 2019 at 10:40 PM

821 S LINWOOD AVENUE

821 South Linwood Avenue · No Longer Available
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Location

821 South Linwood Avenue, Baltimore, MD 21224
Canton

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
walk in closets
microwave
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 821 S LINWOOD AVENUE have any available units?
821 S LINWOOD AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 821 S LINWOOD AVENUE have?
Some of 821 S LINWOOD AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 821 S LINWOOD AVENUE currently offering any rent specials?
821 S LINWOOD AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 821 S LINWOOD AVENUE pet-friendly?
No, 821 S LINWOOD AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 821 S LINWOOD AVENUE offer parking?
No, 821 S LINWOOD AVENUE does not offer parking.
Does 821 S LINWOOD AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 821 S LINWOOD AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 821 S LINWOOD AVENUE have a pool?
No, 821 S LINWOOD AVENUE does not have a pool.
Does 821 S LINWOOD AVENUE have accessible units?
No, 821 S LINWOOD AVENUE does not have accessible units.
Does 821 S LINWOOD AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 821 S LINWOOD AVENUE has units with dishwashers.
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