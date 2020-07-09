All apartments in Baltimore
Find more places like 734 S POTOMAC STREET.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Baltimore, MD
/
734 S POTOMAC STREET
Last updated January 19 2020 at 12:57 AM

734 S POTOMAC STREET

734 South Potomac Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Baltimore
See all
Canton
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

734 South Potomac Street, Baltimore, MD 21224
Canton

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
1 YEAR WARRANTY PROVIDED - BRAND NEW 13+ FT WIDE CHAP RENOVATION IN THE HEART OF CANTON. GLISTENING HARDWOODS CASCADE THROUGHOUT. ENJOY CUSTOM CABINETRY, UPGRADED TRIM AND PAINT PACKAGE, IMPORTED TILE, QUARTZ COUNTERTOPS, UNDER CABINET LIGHTING, SS APPLIANCES IN DESIGNER CHEF'S KITCHEN WITH OVERSIZED WATERFALL ISLAND. TONS OF NATURAL LIGHT. FINISHED LOWER LEVEL WITH EGRESS AND WALK OUT. HIGH CEILINGS. TONS OF STORAGE. WALK-IN SHOWERS. WALK-IN CLOSETS. SPACIOUS 4 BEDROOMS WITH 3 FULL BATHROOMS. EXPANSIVE ROOF DECK FOR ENTERTAINING WITH STUNNING WATER AND CITY VIEWS. OVERSIZED OFF STREET PARKING PAD. CLOSE PROXIMITY TO LOCAL DINING, RETAIL SHOPPING, PATTERSON PARK, AND ALL MAJOR HIGHWAYS. SCHEDULE A PRIVATE TOUR TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 734 S POTOMAC STREET have any available units?
734 S POTOMAC STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 734 S POTOMAC STREET have?
Some of 734 S POTOMAC STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 734 S POTOMAC STREET currently offering any rent specials?
734 S POTOMAC STREET is not currently offering any rent specials.
Is 734 S POTOMAC STREET pet-friendly?
No, 734 S POTOMAC STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 734 S POTOMAC STREET offer parking?
Yes, 734 S POTOMAC STREET offers parking.
Does 734 S POTOMAC STREET have units with washers and dryers?
Yes, 734 S POTOMAC STREET offers units with in unit laundry.
Does 734 S POTOMAC STREET have a pool?
No, 734 S POTOMAC STREET does not have a pool.
Does 734 S POTOMAC STREET have accessible units?
No, 734 S POTOMAC STREET does not have accessible units.
Does 734 S POTOMAC STREET have units with dishwashers?
Yes, 734 S POTOMAC STREET has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Helpful Articles
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
How to Write a Rental Reference Letter from an Employer (sample)
Should I Live with a Roommate?
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
Do You Need an Apartment Cosigner?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Northwest Townhomes
2629 W Mosher Street
Baltimore, MD 21216
Arbuta Arms
2600 W Patapsco Ave
Baltimore, MD 21230
Azure Oxford Square
7010 Southmoor St
Baltimore, MD 21076
505 West University Parkway
505 W University Pkwy
Baltimore, MD 21210
Roland Ridge
4412 Laplata Ave
Baltimore, MD 21211
Marlboro Classic & Redwood Square
410 W Lombard St
Baltimore, MD 21201
Elkridge Estates
6025 Roland Ave
Baltimore, MD 21210
Jamestowne Apartments & Townhomes
5364 Jamestowne Ct
Baltimore, MD 21229

Similar Pages

Baltimore 1 BedroomsBaltimore 2 Bedrooms
Baltimore Apartments with ParkingBaltimore Pet Friendly Places
Baltimore Studio ApartmentsAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MD
Towson, MDEllicott City, MDOwings Mills, MDEssex, MD
Cockeysville, MDAnnapolis, MDLaurel, MDWheaton, MD

Nearby Neighborhoods

Downtown BaltimoreFrankfordHarford Echodale Perring Parkway
Fells PointGlenCharles Village
CheswoldeMid Town Belvedere

Apartments Near Colleges

Baltimore City Community CollegeUniversity of Baltimore
Coppin State UniversityJohns Hopkins University
Loyola University Maryland