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Baltimore, MD
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3208 TOONE ST
Last updated May 21 2020 at 10:35 AM

3208 TOONE ST

3208 Toone Street · No Longer Available
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Location

3208 Toone Street, Baltimore, MD 21224
Canton

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
dog park
parking
garage
2,147 SQUARE FEET, 3 BD, 3/1 BATH, TOWNHOME! EACH BEDROOM HAS IT'S OWN BATH AND WALK-IN CLOSET! RARELY AVAILABLE CANTON LOCATION W/ONE CAR GARAGE AND ROOFTOP TERRACE W/EAST HARBOR WATER VIEWS! DIAGONAL PARKING IN FRONT! BALCONY OFF OF KITCHEN AND PATIO OFF THE LOWER LEVEL BEDROOM! GAS FIREPLACE IN LIVING ROOM! RECENT REAL OAK HARDWOOD FLOORS! DOG PARK (SMALL AND LARGE DOG FENCED PARKS) AND ATHLETIC FIELD ACROSS THE STREET! WALK TO CANTON CROSSING A COUPLE OF BLOCKS AWAY WITH RESTAURANTS, GROCERY STORES, AND RETAIL! BEAUTIFUL WATER VIEWS AND CITY LANDSCAPES FROM ROOFTOP! SECURITY SYSTEM, GAS HVAC AND COOKING, EAT-IN GRANITE KITCHEN, NEW CARPET AND HOUSE HAS FRESH, NEUTRAL PAINT /JUST A FEW OF MANY AMENITIES! 620 CREDIT SCORES REQUIRED-LONG AND FOSTER RENTAL APPLICATION REQUIRED-ONLY TWO UNRELATED TENANTS -HOA RESTRICTIONS APPLY

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3208 TOONE ST have any available units?
3208 TOONE ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 3208 TOONE ST have?
Some of 3208 TOONE ST's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3208 TOONE ST currently offering any rent specials?
3208 TOONE ST is not currently offering any rent specials.
Is 3208 TOONE ST pet-friendly?
Yes, 3208 TOONE ST is pet friendly.
Does 3208 TOONE ST offer parking?
Yes, 3208 TOONE ST offers parking.
Does 3208 TOONE ST have units with washers and dryers?
Yes, 3208 TOONE ST offers units with in unit laundry.
Does 3208 TOONE ST have a pool?
No, 3208 TOONE ST does not have a pool.
Does 3208 TOONE ST have accessible units?
No, 3208 TOONE ST does not have accessible units.
Does 3208 TOONE ST have units with dishwashers?
Yes, 3208 TOONE ST has units with dishwashers.
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