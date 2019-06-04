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Baltimore, MD
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13 E BRANCH LANE
Last updated December 6 2019 at 12:12 PM

13 E BRANCH LANE

13 E Branch Ln · No Longer Available
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Location

13 E Branch Ln, Baltimore, MD 21202
Pleasant View Gardens

Amenities

in unit laundry
pet friendly
walk in closets
air conditioning
hot tub
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
in unit laundry
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
hot tub
pet friendly
OPEN HOUSE SUNDAY DECEMBER 8TH 3:15-4:30PM. LOCATION, LOCATION LOCATION! THIS LOVELY CARRIAGE HOUSE CONDO APARTMENT IS AVAILABLE NOW. CONVENIENTLY LOCATED IN THE HEART OF MT VERNON, STEPS TO RESTAURANTS, BARS, SHOPPING, TRANSPORTATION, AND UNIVERSITIES. ENJOY LIVING IN VIRTUALLY YOUR OWN MINI HOUSE PERFECT SPACE FOR 1-2 PEOPLE. SPACIOUS LIVING ROOM WITH A WOOD BURNING FIREPLACE (AS-IS), EFFICIENT GALLEY KITCHEN, LUXURIOUS MASTER BEDROOM WITH WOOD BURNING FIREPLACE (AS-IS), NEW SPA-LIKE MASTER BATHROOM, WALK-IN CLOSET WITH WASHER AND DRYER. NEW HEAT PUMP/AC & REAR WINDOWS. PET-FRIENDLY BUILDING WITH NO WEIGHT OR BREED RESTRICTIONS BUT NO MORE THAN TWO ANIMALS ARE PERMITTED PER CONDO ASSOCIATION. $60 APPLICATION AND CREDIT CHFEE PER APPLICANT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13 E BRANCH LANE have any available units?
13 E BRANCH LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 13 E BRANCH LANE have?
Some of 13 E BRANCH LANE's amenities include in unit laundry, pet friendly, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13 E BRANCH LANE currently offering any rent specials?
13 E BRANCH LANE is not currently offering any rent specials.
Is 13 E BRANCH LANE pet-friendly?
Yes, 13 E BRANCH LANE is pet friendly.
Does 13 E BRANCH LANE offer parking?
No, 13 E BRANCH LANE does not offer parking.
Does 13 E BRANCH LANE have units with washers and dryers?
Yes, 13 E BRANCH LANE offers units with in unit laundry.
Does 13 E BRANCH LANE have a pool?
No, 13 E BRANCH LANE does not have a pool.
Does 13 E BRANCH LANE have accessible units?
No, 13 E BRANCH LANE does not have accessible units.
Does 13 E BRANCH LANE have units with dishwashers?
No, 13 E BRANCH LANE does not have units with dishwashers.
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