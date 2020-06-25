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1110 S HIGHLAND AVENUE
Last updated May 6 2019 at 2:23 AM

1110 S HIGHLAND AVENUE

1110 South Highland Avenue · No Longer Available
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Location

1110 South Highland Avenue, Baltimore, MD 21224
Canton

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1110 S HIGHLAND AVENUE have any available units?
1110 S HIGHLAND AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 1110 S HIGHLAND AVENUE have?
Some of 1110 S HIGHLAND AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1110 S HIGHLAND AVENUE currently offering any rent specials?
1110 S HIGHLAND AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 1110 S HIGHLAND AVENUE pet-friendly?
No, 1110 S HIGHLAND AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 1110 S HIGHLAND AVENUE offer parking?
Yes, 1110 S HIGHLAND AVENUE offers parking.
Does 1110 S HIGHLAND AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 1110 S HIGHLAND AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 1110 S HIGHLAND AVENUE have a pool?
No, 1110 S HIGHLAND AVENUE does not have a pool.
Does 1110 S HIGHLAND AVENUE have accessible units?
No, 1110 S HIGHLAND AVENUE does not have accessible units.
Does 1110 S HIGHLAND AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 1110 S HIGHLAND AVENUE has units with dishwashers.
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