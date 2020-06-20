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104 N MADEIRA STREET
Last updated May 28 2020 at 2:42 AM

104 N MADEIRA STREET

104 North Madeira Street · (443) 574-1600
COVID-19 Update
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Location

104 North Madeira Street, Baltimore, MD 21231
Butchers Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,175

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2 Bed · 1 Bath · 748 sqft

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Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
TOTALLY UPDATED TOWNHOUSE IS PERFECT FOR ROOMMATES. THE PROPERTY OFFERS TWO BEDROOMS, ONE BATH. HARDWOOD FLOORS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER-TOP. ADDITIONAL FEATURES INCLUDE SECURE BASEMENT STORAGE SPACE. CONVENIENTLY LOCATED NEAR JOHNS HOPKINS SHUTTLE LINE AND PUBLIC TRANSPORTATION. SHORT STROLL TO JOHNS HOPKINS HOSPITAL, PATTERSON PARK, FELLS POINT, CANTON AND DOWNTOWN. SELLER WILL CONSIDER SMALL PETS! PROOF OF RENTERS INSURANCE IS REQUIRED. DON'T MISS OUT ON THIS OPPORTUNITY TO LIVE ON BUTCHERS HILL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 104 N MADEIRA STREET have any available units?
104 N MADEIRA STREET has a unit available for $1,175 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 104 N MADEIRA STREET have?
Some of 104 N MADEIRA STREET's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 104 N MADEIRA STREET currently offering any rent specials?
104 N MADEIRA STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 104 N MADEIRA STREET pet-friendly?
Yes, 104 N MADEIRA STREET is pet friendly.
Does 104 N MADEIRA STREET offer parking?
No, 104 N MADEIRA STREET does not offer parking.
Does 104 N MADEIRA STREET have units with washers and dryers?
No, 104 N MADEIRA STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 104 N MADEIRA STREET have a pool?
No, 104 N MADEIRA STREET does not have a pool.
Does 104 N MADEIRA STREET have accessible units?
No, 104 N MADEIRA STREET does not have accessible units.
Does 104 N MADEIRA STREET have units with dishwashers?
Yes, 104 N MADEIRA STREET has units with dishwashers.
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