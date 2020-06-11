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6622 South Champlain Avenue
Last updated June 6 2020 at 10:18 AM

6622 South Champlain Avenue

6622 South Champlain Avenue · (708) 805-1754
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Location

6622 South Champlain Avenue, Chicago, IL 60637
Woodlawn

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$1,300

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3 Bed · 1 Bath · 1000 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
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hardwood floors
in unit laundry
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patio / balcony
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6622 South Champlain Avenue have any available units?
6622 South Champlain Avenue has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 6622 South Champlain Avenue have?
Some of 6622 South Champlain Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6622 South Champlain Avenue currently offering any rent specials?
6622 South Champlain Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 6622 South Champlain Avenue pet-friendly?
No, 6622 South Champlain Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 6622 South Champlain Avenue offer parking?
No, 6622 South Champlain Avenue does not offer parking.
Does 6622 South Champlain Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 6622 South Champlain Avenue offers units with in unit laundry.
Does 6622 South Champlain Avenue have a pool?
No, 6622 South Champlain Avenue does not have a pool.
Does 6622 South Champlain Avenue have accessible units?
No, 6622 South Champlain Avenue does not have accessible units.
Does 6622 South Champlain Avenue have units with dishwashers?
Yes, 6622 South Champlain Avenue has units with dishwashers.
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