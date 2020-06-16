All apartments in Chicago
Find more places like 650 West WAYMAN Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chicago, IL
/
650 West WAYMAN Street
Last updated May 21 2020 at 6:18 PM

650 West WAYMAN Street

650 West Wayman Street · (312) 504-5409
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Chicago
See all
Near West Side
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
1 Bedrooms
See all

Location

650 West Wayman Street, Chicago, IL 60661
Near West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
gym
microwave
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
garage
LOCATION LOCATION LOCATION! WELCOME HOME TO THE WEST LOOP! THIS CONTEMPORARY 2 BED/2 BATH CONDO IS MOVE IN READY AND FULL OF NATURAL LIGHT WITH FLOOR TO CEILING WINDOWS IN BOTH YOUR LIVING ROOM AND MASTER BED. YOUR COMBINED DINING AND LIVING ROOM ALLOWS FOR THE PERFECT ENTERTAINING SPACE OR EVERYDAY FUNCTIONALITY. MODERN KITCHEN INCLUDES SS APPLIANCES, DESIGNER EUROPEAN CABINETRY, GRANITE COUNTERS, AND A BEAUTIFUL MOSAIC BACKSPLASH. SECOND BEDROOM IS ENCLOSED FOR EXTRA PRIVACY. W/D IN UNIT. BUILDING FEATURES WORKOUT ROOM, OUTDOOR TERRACE FOR PERFECT CHICAGO SUMMER DAYS, AND A PHENOMENAL PARTY ROOM TO HOST FRIENDS AND FAMILY. YOUR NEW HOME IS JUST STEPS FROM THE AMAZING FULTON RIVER DISTRICT, EAST BANK CLUB, AND ALL THE SHOPS AND AMAZING RESTAURANTS THAT RANDOLPH STREET HAS TO OFFER! GARAGE SPOT AVAILABLE FOR ADDT'L $200/MONTH. DO NOT MISS OUT!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 650 West WAYMAN Street have any available units?
650 West WAYMAN Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 650 West WAYMAN Street have?
Some of 650 West WAYMAN Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 650 West WAYMAN Street currently offering any rent specials?
650 West WAYMAN Street isn't currently offering any rent specials.
Is 650 West WAYMAN Street pet-friendly?
No, 650 West WAYMAN Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 650 West WAYMAN Street offer parking?
Yes, 650 West WAYMAN Street does offer parking.
Does 650 West WAYMAN Street have units with washers and dryers?
No, 650 West WAYMAN Street does not offer units with in unit laundry.
Does 650 West WAYMAN Street have a pool?
No, 650 West WAYMAN Street does not have a pool.
Does 650 West WAYMAN Street have accessible units?
No, 650 West WAYMAN Street does not have accessible units.
Does 650 West WAYMAN Street have units with dishwashers?
Yes, 650 West WAYMAN Street has units with dishwashers.
Have a question for 650 West WAYMAN Street?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Wells Place
837 South Wells Street
Chicago, IL 60607
2237 North Bissell St. Apt.
2237 North Bissell Street
Chicago, IL 60614
Flair Tower
222 W Erie St
Chicago, IL 60654
1634 W. Grace Apt.
1634 W Grace St
Chicago, IL 60613
320 N Mason Ave
320 N Mason Ave
Chicago, IL 60644
MDA City Club Apartments
63 E Lake St
Chicago, IL 60601
5049 S. Drexel Boulevard
5101 S Drexel Ave
Chicago, IL 60615
Reside on Clarendon
4157 N Clarendon Ave
Chicago, IL 60613

Similar Pages

Chicago 1 BedroomsChicago 2 Bedrooms
Chicago Apartments with Hardwood FloorsChicago Pet Friendly Places
Chicago Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Evanston, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, IL
Lombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILJoliet, IL
Des Plaines, ILPalatine, ILBolingbrook, ILDowners Grove, IL

Nearby Neighborhoods

LakeviewNear North SideLincoln Park
Hyde ParkAustinNear West Side
UptownLincoln Square

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity