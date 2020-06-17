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5445 North SHERIDAN Road
Last updated June 15 2020 at 4:42 PM

5445 North SHERIDAN Road

5445 North Sheridan Road · (847) 602-7870
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Location

5445 North Sheridan Road, Chicago, IL 60640
Edgewater

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INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 1805 · Avail. now

$1,325

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Studio · 1 Bath · 600 sqft

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Amenities

granite counters
hardwood floors
cable included
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
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granite counters
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Property Amenities
doorman
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5445 North SHERIDAN Road have any available units?
5445 North SHERIDAN Road has a unit available for $1,325 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 5445 North SHERIDAN Road have?
Some of 5445 North SHERIDAN Road's amenities include granite counters, hardwood floors, and cable included. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5445 North SHERIDAN Road currently offering any rent specials?
5445 North SHERIDAN Road isn't currently offering any rent specials.
Is 5445 North SHERIDAN Road pet-friendly?
No, 5445 North SHERIDAN Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 5445 North SHERIDAN Road offer parking?
No, 5445 North SHERIDAN Road does not offer parking.
Does 5445 North SHERIDAN Road have units with washers and dryers?
No, 5445 North SHERIDAN Road does not offer units with in unit laundry.
Does 5445 North SHERIDAN Road have a pool?
Yes, 5445 North SHERIDAN Road has a pool.
Does 5445 North SHERIDAN Road have accessible units?
No, 5445 North SHERIDAN Road does not have accessible units.
Does 5445 North SHERIDAN Road have units with dishwashers?
No, 5445 North SHERIDAN Road does not have units with dishwashers.
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