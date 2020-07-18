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2522 North BURLING Avenue
Last updated July 16 2020 at 11:37 PM

2522 North BURLING Avenue

2522 North Burling Street · (773) 213-3333
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Location

2522 North Burling Street, Chicago, IL 60614
Lincoln Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$3,995

4 Bed · 2 Bath · 2300 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
bbq/grill
bike storage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2522 North BURLING Avenue have any available units?
2522 North BURLING Avenue has a unit available for $3,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 2522 North BURLING Avenue have?
Some of 2522 North BURLING Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2522 North BURLING Avenue currently offering any rent specials?
2522 North BURLING Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2522 North BURLING Avenue pet-friendly?
No, 2522 North BURLING Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 2522 North BURLING Avenue offer parking?
Yes, 2522 North BURLING Avenue offers parking.
Does 2522 North BURLING Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 2522 North BURLING Avenue offers units with in unit laundry.
Does 2522 North BURLING Avenue have a pool?
No, 2522 North BURLING Avenue does not have a pool.
Does 2522 North BURLING Avenue have accessible units?
No, 2522 North BURLING Avenue does not have accessible units.
Does 2522 North BURLING Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2522 North BURLING Avenue has units with dishwashers.
Interested in 2522 North BURLING Avenue?
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