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220 North HALSTED Street
Last updated June 2 2020 at 12:11 AM

220 North HALSTED Street

220 N Halsted St · (708) 250-2696
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Location

220 N Halsted St, Chicago, IL 60607
Near West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 · Avail. now

$4,250

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3 Bed · 2 Bath · 1500 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 220 North HALSTED Street have any available units?
220 North HALSTED Street has a unit available for $4,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 220 North HALSTED Street have?
Some of 220 North HALSTED Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 220 North HALSTED Street currently offering any rent specials?
220 North HALSTED Street isn't currently offering any rent specials.
Is 220 North HALSTED Street pet-friendly?
No, 220 North HALSTED Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 220 North HALSTED Street offer parking?
Yes, 220 North HALSTED Street does offer parking.
Does 220 North HALSTED Street have units with washers and dryers?
Yes, 220 North HALSTED Street offers units with in unit laundry.
Does 220 North HALSTED Street have a pool?
Yes, 220 North HALSTED Street has a pool.
Does 220 North HALSTED Street have accessible units?
No, 220 North HALSTED Street does not have accessible units.
Does 220 North HALSTED Street have units with dishwashers?
Yes, 220 North HALSTED Street has units with dishwashers.
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