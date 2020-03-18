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208 W Washington St 1205
Last updated June 15 2020 at 5:16 PM

208 W Washington St 1205

208 W Washington St · (773) 318-3881
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Location

208 W Washington St, Chicago, IL 60606
The Loop

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit 1205 · Avail. now

$2,900

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
fireplace
some paid utils
internet access
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
internet access
SPACIOUS CORNER 2BR/2B - Property Id: 248198

SPLIT LAYOUT CONDO W/ WALL TO WALL HUGE 7 FT WINDOWS THAT PROVIDE SPECTACULAR DAY & NIGHT CITYSCAPE VIEWS. THE GENEROUS OPEN FLOOR PLAN CREATES THE PERFECT SETTING FOR ENTERTAINING, WORK OR RELAXATION. GO OUT ON THE BALCONY AND GAZE AT THE BEAUTIFUL CITY VIEWS. KITCHEN W/ GRANITE TOPS & EX-LG ISLAND FOR GRAND/CASUAL DINING OR WORK. EXPANSIVE LIVING SPACE FEATURES GAS FIREPLACE FOR COZY NIGHTS & 11 FT SOARING CEILINGS THAT SPARKLE W/ MASSIVE CHANDELIER & PENDANT LIGHTS. MASTER ENSUITE/2ND BR W/ CUSTOM SLIDING ENTRANCE. BATHS BEAUTIFUL; HW FLOORS; ABUNDANCE OF GREAT CLOSET SPACE & W/D IN UNIT. CITY CENTRE IS A FULL AMENITY BUILDING. WALK EVERYWHERE: RIVERWALK, MILLENNIUM PARK, FINANCIAL DISTRICT, CITY HALL, SHOPPING, DINING & WEST LOOP. CLOSE TO ALL TRANSPORTATION. THIS IS URBAN LIVING AT ITS FINEST!
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/248198
Property Id 248198

(RLNE5731503)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 208 W Washington St 1205 have any available units?
208 W Washington St 1205 has a unit available for $2,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 208 W Washington St 1205 have?
Some of 208 W Washington St 1205's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 208 W Washington St 1205 currently offering any rent specials?
208 W Washington St 1205 isn't currently offering any rent specials.
Is 208 W Washington St 1205 pet-friendly?
Yes, 208 W Washington St 1205 is pet friendly.
Does 208 W Washington St 1205 offer parking?
No, 208 W Washington St 1205 does not offer parking.
Does 208 W Washington St 1205 have units with washers and dryers?
No, 208 W Washington St 1205 does not offer units with in unit laundry.
Does 208 W Washington St 1205 have a pool?
No, 208 W Washington St 1205 does not have a pool.
Does 208 W Washington St 1205 have accessible units?
No, 208 W Washington St 1205 does not have accessible units.
Does 208 W Washington St 1205 have units with dishwashers?
No, 208 W Washington St 1205 does not have units with dishwashers.
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