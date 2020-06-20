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1616 N Western
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1616 N Western

1616 North Western Avenue · (312) 324-0470
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1616 North Western Avenue, Chicago, IL 60647
West Town

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
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stainless steel
Property Amenities
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*PLEASE EMAIL FOR FASTEST, MOST THOROUGH RESPONSE*AVAILABLE August 1 - MUST SEE! SUN-FILLED, 2 BED/ 2 BATH IN THE HEART OF WICKER PARK! STEPS FROM HANDLEBAR AND HALF A MILE TO PIECE BREWERY, BIG STAR, DOVE'S LUNCHEONETTE, AND MORE! THIS HUGE UNIT FEATURES: HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, OPEN CONCEPT FLOORPLAN, STAINLESS STEEL APPLIANCES (INCLUDING DISHWASHER AND GAS STOVE), LARGE CLOSETS IN EVERY ROOM, FIREPLACE, PRIVATE BALCONY, IN-UNIT LAUNDRY, AND TONS OF NATURAL LIGHT. GARAGE PARKING SPACE INCLUDED! $20/mo bundled service fee. NO SECURITY DEPOSIT, ONE-TIME NONREFUNDABLE $500 MOVE-IN FEE! SOLID CREDIT, VERIFIABLE INCOME APPROX $102,000/YEAR (COMBINED), CLEAN BACKGROUNDS. USE OUR $50 APP TO APPLY.***PLEASE EMAIL FOR FASTEST, MOST THOROUGH RESPONSE***Listed by Licensed IL BrokerAshley Bogert - Westward360, LLC Westward3601213

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1616 N Western have any available units?
1616 N Western doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1616 N Western have?
Some of 1616 N Western's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1616 N Western currently offering any rent specials?
1616 N Western isn't currently offering any rent specials.
Is 1616 N Western pet-friendly?
No, 1616 N Western is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1616 N Western offer parking?
Yes, 1616 N Western does offer parking.
Does 1616 N Western have units with washers and dryers?
Yes, 1616 N Western offers units with in unit laundry.
Does 1616 N Western have a pool?
No, 1616 N Western does not have a pool.
Does 1616 N Western have accessible units?
No, 1616 N Western does not have accessible units.
Does 1616 N Western have units with dishwashers?
Yes, 1616 N Western has units with dishwashers.
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