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1148 West MONROE Street
Last updated July 2 2020 at 4:17 PM

1148 West MONROE Street

1148 West Monroe Street · (800) 795-1010
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Location

1148 West Monroe Street, Chicago, IL 60607
Near West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 2SE · Avail. now

$3,900

3 Bed · 2 Bath · 1600 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
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in unit laundry
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patio / balcony
refrigerator
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recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1148 West MONROE Street have any available units?
1148 West MONROE Street has a unit available for $3,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1148 West MONROE Street have?
Some of 1148 West MONROE Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1148 West MONROE Street currently offering any rent specials?
1148 West MONROE Street is not currently offering any rent specials.
Is 1148 West MONROE Street pet-friendly?
No, 1148 West MONROE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1148 West MONROE Street offer parking?
Yes, 1148 West MONROE Street offers parking.
Does 1148 West MONROE Street have units with washers and dryers?
Yes, 1148 West MONROE Street offers units with in unit laundry.
Does 1148 West MONROE Street have a pool?
Yes, 1148 West MONROE Street has a pool.
Does 1148 West MONROE Street have accessible units?
No, 1148 West MONROE Street does not have accessible units.
Does 1148 West MONROE Street have units with dishwashers?
Yes, 1148 West MONROE Street has units with dishwashers.
Interested in 1148 West MONROE Street?
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