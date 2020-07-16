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1047 South Oakley Boulevard
Last updated June 17 2020 at 11:02 AM

1047 South Oakley Boulevard

1047 South Oakley Boulevard · (312) 719-1100
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Location

1047 South Oakley Boulevard, Chicago, IL 60612
Near West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$1,800

2 Bed · 2 Bath · 900 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
ceiling fan
extra storage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
extra storage
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1047 South Oakley Boulevard have any available units?
1047 South Oakley Boulevard has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1047 South Oakley Boulevard have?
Some of 1047 South Oakley Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1047 South Oakley Boulevard currently offering any rent specials?
1047 South Oakley Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 1047 South Oakley Boulevard pet-friendly?
No, 1047 South Oakley Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1047 South Oakley Boulevard offer parking?
Yes, 1047 South Oakley Boulevard offers parking.
Does 1047 South Oakley Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 1047 South Oakley Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 1047 South Oakley Boulevard have a pool?
No, 1047 South Oakley Boulevard does not have a pool.
Does 1047 South Oakley Boulevard have accessible units?
No, 1047 South Oakley Boulevard does not have accessible units.
Does 1047 South Oakley Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 1047 South Oakley Boulevard has units with dishwashers.
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