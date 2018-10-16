198 Barfield Ave SW Unit B

Amenities
2 BEDROOM 1 BATH HILLSIDE HIDEAWAY BRICK DUPLEX AVAILABLE NOW! - HILLSIDE BRICK HIDEAWAY!
One of 2 best valued residencies in SW Atlanta - and we have the 2nd available also!
These 2 duplexes are both available now and you can make your application online.
Comfortable, affordable and private retreat - don't wait and risk missing out!
* TWO BEDROOM
* ONE BATHROOM
* CEILING FANS THROUGHOUT
* AIR CONDITIONED
* COMPACT KITCHEN WITH OVERHEAD CUPBOARDS
* HARDWOOD FLOORS IN BEDROOMS
* NEW CARPET TO THE BEDROOMS
* PRIVATE HILLSIDE DRIVEWAY
CALL YAHYA TO SCHEDULE YOUR SHOWING NOW!
Yahya McClain 404 334-7195
Leasing Consultant
Ray White Property Management
(RLNE5079320)