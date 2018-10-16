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198 Barfield Ave SW Unit B
Last updated November 23 2019 at 12:44 PM

198 Barfield Ave SW Unit B

198 Barfield Avenue Southwest · No Longer Available
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Location

198 Barfield Avenue Southwest, Atlanta, GA 30310
Florida Heights

Amenities

hardwood floors
air conditioning
ceiling fan
carpet
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
hardwood floors
Property Amenities
2 BEDROOM 1 BATH HILLSIDE HIDEAWAY BRICK DUPLEX AVAILABLE NOW! - HILLSIDE BRICK HIDEAWAY!

One of 2 best valued residencies in SW Atlanta - and we have the 2nd available also!
These 2 duplexes are both available now and you can make your application online.
Comfortable, affordable and private retreat - don't wait and risk missing out!

* TWO BEDROOM
* ONE BATHROOM
* CEILING FANS THROUGHOUT
* AIR CONDITIONED
* COMPACT KITCHEN WITH OVERHEAD CUPBOARDS
* HARDWOOD FLOORS IN BEDROOMS
* NEW CARPET TO THE BEDROOMS
* PRIVATE HILLSIDE DRIVEWAY

CALL YAHYA TO SCHEDULE YOUR SHOWING NOW!

Yahya McClain 404 334-7195
Leasing Consultant
Ray White Property Management

(RLNE5079320)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 198 Barfield Ave SW Unit B have any available units?
198 Barfield Ave SW Unit B doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 198 Barfield Ave SW Unit B have?
Some of 198 Barfield Ave SW Unit B's amenities include hardwood floors, air conditioning, and ceiling fan. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 198 Barfield Ave SW Unit B currently offering any rent specials?
198 Barfield Ave SW Unit B is not currently offering any rent specials.
Is 198 Barfield Ave SW Unit B pet-friendly?
No, 198 Barfield Ave SW Unit B is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 198 Barfield Ave SW Unit B offer parking?
No, 198 Barfield Ave SW Unit B does not offer parking.
Does 198 Barfield Ave SW Unit B have units with washers and dryers?
No, 198 Barfield Ave SW Unit B does not offer units with in unit laundry.
Does 198 Barfield Ave SW Unit B have a pool?
No, 198 Barfield Ave SW Unit B does not have a pool.
Does 198 Barfield Ave SW Unit B have accessible units?
No, 198 Barfield Ave SW Unit B does not have accessible units.
Does 198 Barfield Ave SW Unit B have units with dishwashers?
No, 198 Barfield Ave SW Unit B does not have units with dishwashers.
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