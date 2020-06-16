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430 Amador Lane
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430 Amador Lane

430 Amador Lane · (631) 609-0351
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Location

430 Amador Lane, West Palm Beach, FL 33401

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 6 · Avail. now

$2,000

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2 Bed · 3 Bath · 1448 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 430 Amador Lane have any available units?
430 Amador Lane has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in West Palm Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly West Palm Beach Rent Report.
What amenities does 430 Amador Lane have?
Some of 430 Amador Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 430 Amador Lane currently offering any rent specials?
430 Amador Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 430 Amador Lane pet-friendly?
No, 430 Amador Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in West Palm Beach.
Does 430 Amador Lane offer parking?
Yes, 430 Amador Lane does offer parking.
Does 430 Amador Lane have units with washers and dryers?
Yes, 430 Amador Lane offers units with in unit laundry.
Does 430 Amador Lane have a pool?
Yes, 430 Amador Lane has a pool.
Does 430 Amador Lane have accessible units?
No, 430 Amador Lane does not have accessible units.
Does 430 Amador Lane have units with dishwashers?
Yes, 430 Amador Lane has units with dishwashers.
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