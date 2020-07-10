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3045 POINTEVIEW DRIVE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3045 POINTEVIEW DRIVE

3045 Pointeview Drive · No Longer Available
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Location

3045 Pointeview Drive, Tampa, FL 33611
Ballast Point

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
hot tub
tennis court
volleyball court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3045 POINTEVIEW DRIVE have any available units?
3045 POINTEVIEW DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tampa, FL.
How much is rent in Tampa, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tampa Rent Report.
What amenities does 3045 POINTEVIEW DRIVE have?
Some of 3045 POINTEVIEW DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3045 POINTEVIEW DRIVE currently offering any rent specials?
3045 POINTEVIEW DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 3045 POINTEVIEW DRIVE pet-friendly?
No, 3045 POINTEVIEW DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tampa.
Does 3045 POINTEVIEW DRIVE offer parking?
Yes, 3045 POINTEVIEW DRIVE offers parking.
Does 3045 POINTEVIEW DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 3045 POINTEVIEW DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 3045 POINTEVIEW DRIVE have a pool?
Yes, 3045 POINTEVIEW DRIVE has a pool.
Does 3045 POINTEVIEW DRIVE have accessible units?
No, 3045 POINTEVIEW DRIVE does not have accessible units.
Does 3045 POINTEVIEW DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 3045 POINTEVIEW DRIVE has units with dishwashers.
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