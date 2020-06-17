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651 E Pine Dr
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651 E Pine Dr

651 Pine Dr · (954) 822-0183
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Location

651 Pine Dr, Pompano Beach, FL 33060
Snug Harbor

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INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 310 · Avail. now

$1,595

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
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granite counters
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patio / balcony
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Property Amenities
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Great Beach Location!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 651 E Pine Dr have any available units?
651 E Pine Dr has a unit available for $1,595 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 651 E Pine Dr have?
Some of 651 E Pine Dr's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 651 E Pine Dr currently offering any rent specials?
651 E Pine Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 651 E Pine Dr pet-friendly?
No, 651 E Pine Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pompano Beach.
Does 651 E Pine Dr offer parking?
No, 651 E Pine Dr does not offer parking.
Does 651 E Pine Dr have units with washers and dryers?
No, 651 E Pine Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 651 E Pine Dr have a pool?
Yes, 651 E Pine Dr has a pool.
Does 651 E Pine Dr have accessible units?
No, 651 E Pine Dr does not have accessible units.
Does 651 E Pine Dr have units with dishwashers?
Yes, 651 E Pine Dr has units with dishwashers.
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