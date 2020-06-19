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Pompano Beach, FL
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4321 W Mcnab Rd #19
Last updated June 15 2020 at 8:03 AM

4321 W Mcnab Rd #19

4321 West Mcnab Road · (954) 636-7993
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Location

4321 West Mcnab Road, Pompano Beach, FL 33069
Palm Aire

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,400

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 913 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
pool
hot tub
tennis court
NICE AND SPACIOUS 2 BEDROOMS, 2 BATHROOM CONDO ON 3RD FLOOR, WITH WASHER/DRYER INSIDE THE UNIT. FRESHLY PAINTED AND NEW CARPET JUST INSTALLED, WALK-IN CLOSETS AND STORAGE ROOM ON THE BALCONY. THE PROPERTY IS IN A GATED COMMUNITY WITH LOTS OF AMENITIES: 2 POOLS, GYM, SPA, TENNIS COURT AND IS CLOSE TO MAJOR ROADWAYS, SHOPS, AND DINING. MOVE IN WITH FIRST MONTH RENT PLUS ONE MONTH SECURITY DEPOSIT WITH GOOD CREDIT OVER 650 (ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT REQUIRED WITH LOWER CREDIT). FAST ASSOCIATION APPROVAL.

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4321 W Mcnab Rd #19 have any available units?
4321 W Mcnab Rd #19 has a unit available for $1,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 4321 W Mcnab Rd #19 have?
Some of 4321 W Mcnab Rd #19's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4321 W Mcnab Rd #19 currently offering any rent specials?
4321 W Mcnab Rd #19 isn't currently offering any rent specials.
Is 4321 W Mcnab Rd #19 pet-friendly?
Yes, 4321 W Mcnab Rd #19 is pet friendly.
Does 4321 W Mcnab Rd #19 offer parking?
Yes, 4321 W Mcnab Rd #19 does offer parking.
Does 4321 W Mcnab Rd #19 have units with washers and dryers?
Yes, 4321 W Mcnab Rd #19 offers units with in unit laundry.
Does 4321 W Mcnab Rd #19 have a pool?
Yes, 4321 W Mcnab Rd #19 has a pool.
Does 4321 W Mcnab Rd #19 have accessible units?
No, 4321 W Mcnab Rd #19 does not have accessible units.
Does 4321 W Mcnab Rd #19 have units with dishwashers?
Yes, 4321 W Mcnab Rd #19 has units with dishwashers.
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